Bénin – Libération des espaces publics: les instructions données aux policiers

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, à travers un communiqué officiel, une série de mesures destinées à restaurer l’ordre et la salubrité dans les grandes villes du pays.

La Police républicaine a été instruite d’agir de façon coordonnée avec les autorités communales et locales pour mettre fin aux occupations anarchiques des espaces publics et des trottoirs, ainsi qu’à plusieurs pratiques jugées nuisibles à la sécurité et à la tranquillité publiques.

Selon le communiqué, il a été constaté la réoccupation illégale des espaces publics qui avaient été précédemment libérés, compromettant les efforts de réorganisation urbaine. À cela s’ajoutent la circulation incontrôlée des véhicules à bras (pousse-pousse, brouettes, etc.) sur les axes asphaltés, perturbant la mobilité et exposant parfois des produits prohibés.

Le ministère pointe également du doigt la prolifération de pneus usagés exposés le long des artères, source de pollution, ainsi que la divagation des animaux domestiques, la multiplication des ventes à la sauvette et l’installation d’urinoirs improvisés à ciel ouvert. Ces pratiques, souligne le communiqué, portent atteinte à la sécurité, à la tranquillité, ainsi qu’à la salubrité publique et environnementale.

Des mesures strictes

Face à ces dérives, la Police républicaine a reçu instruction de procéder au retrait systématique des véhicules à bras et des pneus usagés, et de lutter contre la vente à la sauvette ainsi que les formes de pollution environnementale.

Les propriétaires de magasins, boutiques et débits de boissons sont également sommés de libérer les trottoirs et espaces publics, sous peine de sanctions. Quant aux populations, elles sont invitées à mettre fin aux violations constatées et à coopérer activement avec les forces de l’ordre pour garantir un meilleur cadre de vie.

Un appel à la responsabilité citoyenne

Le ministère rappelle enfin que la divagation des animaux dans les villes reste formellement interdite. Ce rappel à l’ordre s’inscrit dans la volonté des autorités de préserver un environnement urbain sain, sécurisé et respectueux du bien-être collectif.