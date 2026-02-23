Bénin: les recommandations de NDI sur les élections présidentielles d’avril 2026

Le National Democratic Institute (NDI), organisation internationale spécialisée dans le renforcement des processus démocratiques, a formulé une série de recommandations à l’issue de sa mission préélectorale au Bénin, en prélude à l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026.



La délégation du NDI, conduite dans le cadre d’une évaluation du climat politique et électoral, s’est entretenue avec les acteurs clés du pays, notamment les partis politiques, les institutions impliquées dans l’organisation du scrutin, les médias et la société civile.



Un accent mis sur la paix et la non-violence

À l’issue de sa visite, le NDI a mis en avant l’importance d’un climat apaisé et de pratiques non-violentes dans la conduite du processus électoral.

L’organisation a encouragé la promotion du dialogue entre acteurs politiques et citoyens, soulignant que la paix sociale constitue un élément essentiel pour la crédibilité et la légitimité du scrutin.



Les missionnaires ont aussi loué les progrès institutionnels observés dans le pays, tout en appelant à une communication plus transparente autour des préparatifs et de la gestion des résultats électoraux. Dans le contexte de cette présidentielle, marquée par la présence de deux tickets candidats en lice, le NDI insiste sur la nécessité d’assurer une participation citoyenne accrue et une gestion impartiale des différentes phases du processus électoral.



Des recommandations pour la consolidation démocratique

Parmi les principales recommandations figurent l’intensification des efforts de sensibilisation pour une élection pacifique, le renforcement de la transparence dans la publication des résultats et la poursuite de consultations inclusives à long terme pour consolider les acquis démocratiques.



L’accent est également mis sur l’importance de maintenir l’engagement des citoyens et des acteurs politiques dans une dynamique constructive, afin de préserver la tradition démocratique du Bénin et d’assurer un climat politique serein durant toute la période électorale.