Benin: les nominations du conseil des ministres de ce 17 septembre

Le gouvernement béninois a procédé ce mercredi à une série de nominations dans plusieurs ministères lors du Conseil des ministres.

Les postes touchés concernent notamment le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère des Enseignements secondaire, technique et professionnel, ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Victor Dangnon a été nommé Secrétaire général adjoint. Adamou Aba Bagnan devient Conseiller technique en charge de la Gestion des partis politiques et des Affaires électorales. Dans les fonctions territoriales, Marin K. Agongnon est nommé Directeur départemental pour la zone Zou et les Collines, tandis que Saliou Bangbola Kossolou occupe le poste équivalent pour l’Ouémé et le Plateau.

Dans le secteur de l’enseignement secondaire, technique et professionnel, Armelle Pacian S. Tchiakpé Hodonou est nommée Conseillère technique en enseignement technique et formation professionnelle.

Du côté de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c’est Nourou Soulemane Yorou qui prend la tête de l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation comme Directeur général.