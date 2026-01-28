Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 28 janvier 2026

Au Bénin, le conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 28 janvier 2026 sous la présence effective du chef de l’État Patrice Talon. À cet effet, plusieurs décisions ont été prises.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦

● Création de l’Agence pour l’assistance au retour des afro-descendants.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦

● Règlement des droits et arriérés de salaires d’ex agents recrutés localement au niveau des musées publics.

● Contractualisation pour la réalisation des travaux d’aménagement en terre de la piste rurale Gobé-Ayédjoko-Station de Pompage 1 et de ses bretelles (13,450 km) dans la commune de Savè.

● Agrément au Code des Investissements.

● Approbation des lignes directrices du Plan Directeur de Développement du sous-secteur de l’Électricité au Benin à l’horizon 2045, du Plan National d’Electrification et du Plan d’Electrification Hors Réseau actualisés.