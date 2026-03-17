Bénin : les étudiants en médecine suspendent leur grève après une rencontre avec Patrice Talon

Après plusieurs jours de tension autour de la suspension des stages hospitaliers, les étudiants en médecine ont décidé de lever leur mouvement à partir de ce mardi 17 mars 2026. Cette décision fait suite à une rencontre tenue ce lundi avec le chef de l’État au palais de la Marina.

Les étudiants en médecine au Bénin annoncent la suspension de leur mouvement de protestation à compter de ce mardi 17 mars 2026. La décision intervient après une rencontre avec le président de la République, Patrice Talon, tenue ce lundi au Palais de la Marina à Cotonou.

Selon des informations rapportées par Bip Radio, l’un des responsables du mouvement a confirmé la reprise des stages hospitaliers dès ce mardi. Les discussions se sont déroulées à huis clos en présence des ministres en charge de la Santé et de la Justice, ainsi que des responsables de la Faculté des sciences de la santé (FSS).

Lors de la rencontre, les étudiants sont revenus sur les préoccupations exprimées dans leur communiqué publié la semaine précédente. Ils dénonçaient notamment l’absence de documents clairs définissant leurs droits, leurs rôles et leurs responsabilités dans les structures hospitalières où ils effectuent leurs stages.

Face à ces inquiétudes, le chef de l’État, Patrice Talon a assuré que les différentes revendications seront examinées. Il a également rappelé aux étudiants que le respect de la loi demeure une exigence pour tous.

Ce mouvement de protestation avait été déclenché après une décision de justice rendue la semaine dernière. Une gynécologue et deux de ses assistants ont été condamnés à deux ans de prison, dont un an ferme, à la suite du décès d’une femme enceinte après une césarienne.

En réaction à cette condamnation, les étudiants en médecine avaient suspendu leurs stages hospitaliers depuis le 12 mars pour marquer leur soutien aux professionnels concernés. Le lendemain, le décanat de la Faculté des sciences de la santé avait toutefois exigé la reprise des stages, rappelant qu’ils constituent une composante essentielle de leur formation.

Avec la rencontre de ce lundi et l’annonce de la reprise des stages, la tension semble désormais s’apaiser dans les milieux hospitaliers et universitaires.