Bénin: date du concours d’entrée aux lycées militaires

​Le concours d’entrée en classe de 6ème au Prytanée Militaire de Bembèrèkè (PMB) et au Lycée Militaire de Jeunes Filles (LMJF) de Natitingou se déroulera ce jeudi 23 juillet 2026.

L’annonce a été rendue publique à travers un communiqué officiel de l’État-major général des Forces Armées Béninoises, daté du 16 juillet 2026.

​Conditions d’éligibilité et candidats retenus

​Conformément aux critères de sélection rigoureux de ces établissements d’excellence, le concours n’est pas ouvert à l’ensemble des certifiés. Sont exclusivement autorisés à composer :

​Les 50 premiers garçons de chaque département au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026.

de chaque département au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026. ​Les 50 premières filles de chaque département au même examen.

​Organisation pratique de la composition

​Les épreuves écrites se dérouleront simultanément sur l’ensemble du territoire national. Pour accueillir les jeunes candidats présélectionnés, l’État-major a retenu douze centres d’examen, répartis à raison d’un centre par chef-lieu de département (ou ville désignée) afin de faciliter le déplacement des élèves et de leurs parents.

​Ces écoles d’élite, réputées pour la rigueur de leur formation académique, civique et militaire, accueilleront à l’issue de cette sélection la nouvelle promotion de futurs cadres du pays.