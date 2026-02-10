Bénin : les députés convoqués pour mettre en place les commissions et groupes parlementaires

Trois jours après leur installation officielle, les députés de la 10e législature sont attendus en séance plénière ce mercredi 11 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. À l’ordre du jour : la mise en place des bureaux des commissions permanentes et l’organisation des groupes parlementaires, deux étapes clés pour le fonctionnement de l’institution.

Les députés de la 10e législature de l’Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière le mercredi 11 février 2026. L’annonce a été faite à travers un communiqué signé du président de l’institution, Joseph Djogbénou.

Prévue au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, cette séance intervient seulement trois jours après l’installation officielle des nouveaux élus. Elle sera consacrée à l’élection des membres des bureaux des commissions permanentes ainsi qu’à la désignation des présidents de groupes parlementaires appelés à animer la vie politique et le fonctionnement interne du Parlement pour les sept prochaines années.

Organes techniques essentiels, les commissions permanentes jouent un rôle central dans l’examen des projets et propositions de lois, tout en participant au contrôle de l’action gouvernementale. Elles sont au nombre de cinq : la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme (C1) ; la Commission des Finances et des Échanges (C2) ; la Commission du Plan, de l’Équipement et de la Production (C3) ; la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales (C4) ; et la Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité (C5).

Par ailleurs, la mise en place des groupes parlementaires reviendra aux deux formations politiques représentées à l’Assemblée nationale, à savoir l’Union Progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain, conformément au règlement intérieur de l’institution.

Pour rappel, lors de leur installation le dimanche 8 février dernier, les députés avaient déjà procédé à l’élection des sept membres du bureau de l’Assemblée nationale, marquant ainsi la première étape de l’organisation de cette nouvelle législature.