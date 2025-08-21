Bénin: les centrales syndicales plaident pour le reversement des AME

La situation des Aspirants au métier d’enseignant (AME) reste au cœur des préoccupations des organisations syndicales.

Réunis face aux médias le mercredi 20 août 2025, les secrétaires généraux de trois grandes centrales, Anselme Amoussou (CSA-Bénin), Moudachirou Bachabi (CGTB) et Appolinaire Affewé (UNSTB) ont, d’une même voix, plaidé pour le reversement des AME en Agents contractuels de droit public de l’État (ACDPE) ou en Fonctionnaires d’État (FE).

Selon Anselme Amoussou, les AME constituent aujourd’hui « un maillon incontournable du système éducatif » et méritent des mesures urgentes afin d’améliorer leurs conditions de travail et de vie. Il a invité le gouvernement à respecter les engagements pris, en particulier celui relatif à leur intégration statutaire.

Pour sa part, Moudachirou Bachabi a salué la reconnaissance, par les autorités, du rôle crucial des aspirants dans le secteur éducatif. Toutefois, il regrette que « la parole donnée tarde encore à se traduire en actes ». Quant à Appolinaire Affewé, il a rappelé que la stabilité du corps enseignant passe par une sécurisation durable du statut des AME, dont le sort ne saurait rester précaire indéfiniment.

Les confédérations syndicales annoncent qu’elles poursuivront leur plaidoyer auprès des autorités afin que le processus de reversement, attendu depuis plusieurs années, soit concrétisé dans les meilleurs délais.