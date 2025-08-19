PAR PAYS
Bénin: les aspirants au métier d’enseignant appelés à confirmer leur disponibilité pour 2025-2026

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Véronique Tognifodé, professeur agrégé en Gynécologie Obstétrique, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
Véronique Tognifodé, professeur agrégé en Gynécologie Obstétrique, ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) a publié, le 18 août 2025, un communiqué invitant les aspirants déployés et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 à confirmer leur disponibilité pour le compte de l’année académique 2025-2026.

Cette confirmation, qui s’effectue exclusivement via la plateforme EducMaster (https://educmaster.bj), constitue une étape préalable aux redéploiements nécessaires pour combler les postes vacants dans les établissements scolaires.

Cette confirmation de disponibilité se fera du 19 au 23 août 2025. Au-delà de ce délai, les aspirants n’ayant pas confirmé leur disponibilité seront considérés comme démissionnaires.

Procédure de confirmation

  1. Les aspirants aux métiers d’enseignant désireux de se mettre à disposition pour le compte de la rentrée scolaire 2025-2026 peuvent se connecter à leur espace personnel sur EducMaster avec leurs identifiants. Accéder au menu « Ressources humaines », Confirmer sa disponibilité, valider sa volonté de servir pour l’année académique 2025-2026.

Le communiqué, signé par Garba AyoubA, Directeur de cabinet du ministère, précise que les absents seront traités comme démissionnaires définitifs.

