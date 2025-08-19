Bénin: les aspirants au métier d’enseignant appelés à confirmer leur disponibilité pour 2025-2026

Le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP) a publié, le 18 août 2025, un communiqué invitant les aspirants déployés et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 à confirmer leur disponibilité pour le compte de l’année académique 2025-2026.

Cette confirmation, qui s’effectue exclusivement via la plateforme EducMaster (https://educmaster.bj), constitue une étape préalable aux redéploiements nécessaires pour combler les postes vacants dans les établissements scolaires.

Cette confirmation de disponibilité se fera du 19 au 23 août 2025. Au-delà de ce délai, les aspirants n’ayant pas confirmé leur disponibilité seront considérés comme démissionnaires.

Procédure de confirmation

Les aspirants aux métiers d’enseignant désireux de se mettre à disposition pour le compte de la rentrée scolaire 2025-2026 peuvent se connecter à leur espace personnel sur EducMaster avec leurs identifiants. Accéder au menu « Ressources humaines », Confirmer sa disponibilité, valider sa volonté de servir pour l’année académique 2025-2026.

Le communiqué, signé par Garba AyoubA, Directeur de cabinet du ministère, précise que les absents seront traités comme démissionnaires définitifs.