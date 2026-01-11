Bénin : le Trésor public mobilise 60 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA

Le Bénin poursuit activement sa stratégie de mobilisation de ressources internes. Le Trésor public béninois a levé avec succès 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), à l’issue d’une opération d’émission de titres publics réalisée au début du mois de janvier 2026.

Cette levée de fonds s’est opérée à travers une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations assimilables du Trésor (OAT), couvrant plusieurs maturités. Les BAT, destinés au financement de court terme, ont été complétés par des OAT à moyen et long terme, permettant à l’État béninois d’allonger la durée moyenne de sa dette.

Les obligations proposées affichaient des taux d’intérêt compris entre environ 5,7 % et 6 %, des conditions jugées attractives au regard du contexte régional. Cette structuration a favorisé une forte participation des investisseurs institutionnels de la zone UMOA.

Le Bénin consolide sa position sur le marché UMOA

L’opération a suscité un intérêt marqué des investisseurs, notamment ceux basés au Bénin, mais aussi en Côte d’Ivoire, au Sénégal et dans d’autres pays membres de l’UMOA. Cette diversification géographique des souscripteurs traduit la crédibilité financière du Bénin et la confiance accordée à la signature souveraine du pays sur le marché régional.

Les ressources mobilisées visent principalement à couvrir les besoins de financement du budget de l’État pour l’exercice 2026, tout en optimisant la gestion de la dette publique. Cette opération s’inscrit dans la continuité des réformes engagées ces dernières années pour renforcer la transparence budgétaire et la soutenabilité des finances publiques.

Avec cette levée de 60 milliards FCFA, le Bénin confirme sa capacité à accéder régulièrement au marché financier de l’UMOA à des conditions compétitives. Elle renforce également le rôle du marché régional comme levier essentiel de financement des économies ouest-africaines, dans un contexte de rationalisation des emprunts extérieurs.