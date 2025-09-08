Bénin: le MPL explique ce qui motive son départ du CCO

Le Mouvement populaire de libération (MPL), le parti dirigé par Expérience Tebe n’est plus membre du cadre de concertation de l’opposition (CCO).

Le parti a officialisé son retrait du creuset d’échanges de l’opposition au régime de la rupture. Le samedi 6 septembre 2025, le premier responsable du parti est revenu sur les raisons qui ont motivé le départ du parti du Cadre de concertation de l’opposition à la veille des élections générales de 2026.

Le parti avance plusieurs raisons pour justifier sa décision. Entre autres, le parti évoque un bilan jugé insatisfaisant du cadre et le constat d’acte isolé entre les partis membres à la veille des élections générales de 2026.

Dans un nouveau communiqué, le parti a fait savoir qu’il a rejoint ce cadre avec un engagement sincère et une volonté ferme de contribuer à la création d’un environnement électoral juste, transparent et inclusif. Selon Expérience Tèbè, la vision du parti en intégrant le cadre de concertation est de participer à la révision du code électoral, et la confection de listes de candidatures représentatives de la diversité de notre nation.

« Nous étions prêts à faire des concessions, même à mettre de côté notre propre logo, afin de parvenir à un consensus », apprend-il.

Seulement, le MPL constaté que les autres membres du Cadre persistent dans une attitude de duplicité et d’immobilisme. « Malgré nos efforts répétés, les blocages sont restés de mise, alimentés par des considérations personnelles et des enjeux d’ego qui nuisent profondément à l’esprit de collaboration et au vivre-ensemble », regrette-t-il.

Il fait remarquer par exemple que son parti n’a pas réussi à obtenir les rapports du résultat de l’audit du fichier électoral.

Par ailleurs, le cadre n’a pas réussi à organiser l’opposition en deux blocs forts pour partir à égalité à 10 % par accord de gouvernance pour les législatives au même titre que les deux partis de la mouvance. Face à tous ces manquements, le MPL a décidé de se retirer.

Le cadre de concertation de l’opposition a été créé en novembre 2024 pour travailler à l’organisation en 2026, à des élections libres, transparentes et inclusives. Initiative du parti Les Démocrates, le cadre est composé au départ du Mouvement pour la libération (MPL), la Grande solidarité républicaine (GSR), la Nouvelle force nationale (NFN) et le mouvement Nous le ferons de Daniel Edah.