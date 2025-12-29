Bénin: le ministère du Cadre de vie durcit le ton contre la pose anarchique d’affichages de campagne

Alors que la campagne pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026 bat son plein, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a annoncé des mesures strictes pour lutter contre l’affichage anarchique d’affiches.

Cette décision intervient dans un contexte où la prolifération non réglementée de posters, banderoles et panneaux est de plus en plus pointée du doigt comme facteur de pollution visuelle et d’insécurité routière.

Dans un communiqué publié récemment, le ministère rappelle que la loi encadre de manière précise les modalités d’affichage sur le domaine public. Il est notamment interdit d’installer des supports publicitaires sans autorisation préalable des autorités compétentes.

Les textes en vigueur imposent également des contraintes quant aux dimensions, aux emplacements et aux matériaux utilisés afin de préserver la sécurité des usagers et la salubrité des espaces publics.

Face au non-respect manifeste de ces règles par certains acteurs politiques, le ministère a annoncé le renforcement des contrôles sur l’ensemble du territoire national. Des patrouilles mixtes composées d’agents du ministère, de forces de l’ordre et des autorités communales seront déployées pour identifier et faire enlever toute affiche non conforme.

Les candidats et leurs soutiens sont désormais mis en garde contre la pose de matériels publicitaires anarchiques, sous peine de sanctions.

Parmi les sanctions prévues figurent la saisie et la destruction des supports illicites, des amendes administratives et, le cas échéant, des poursuites judiciaires lorsque les infractions présentent des risques pour la sécurité des personnes ou des biens.

Le ministère a indiqué qu’il entend faire appliquer ces mesures de manière ferme et équitable, sans distinction d’appartenance politique.

Les autorités insistent sur le fait que ces règles ne visent pas à limiter la liberté d’expression des candidats, mais à organiser et encadrer l’expression visuelle dans l’espace public, afin de garantir un environnement urbain propre, sûr et respectueux des textes.