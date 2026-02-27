Bénin : le gouvernement réagit aux licenciements d’agents annoncés à la SRTB

Après les vagues de départs annoncées à la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB), le gouvernement est sorti de son silence. Par la voix de son porte-parole, l’administration du chef de l’Etat Patrice Talon défend une décision qu’il présente comme relevant de la gestion normale d’une entreprise publique, pendant que les syndicats demandent l’arrêt du processus.

Les licenciements engagés à la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB, ex-ORTB) continuent de susciter des réactions. Plusieurs agents ont reçu des lettres de retraite anticipée, à l’issue d’une réunion avec la hiérarchie. Leur départ est annoncé pour la fin du mois.

Face aux critiques, le gouvernement a apporté des explications. En déplacement dans le nord du pays le mercredi 25 février 2026, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a été interrogé sur le sujet. Il a déclaré que « cela fait partie de la vie d’une entreprise : les ajustements, les liquidations, les licenciements pour raisons économiques ou pour insuffisance de travail ».

Selon lui, « une personne morale peut s’ajuster à tout moment ». Il a ensuite précisé que « si la hiérarchie en arrive à la conclusion qu’il faut prendre une telle mesure pour que la maison respire, il s’agit d’une décision stratégique ».

Ces propos interviennent dans un contexte marqué par la réaction des centrales syndicales. Dans un communiqué, elles ont demandé au gouvernement de mettre fin au processus de licenciement en cours à la SRTB, estimant que la situation mérite un dialogue approfondi.

Pour rappel, une mission d’audit du personnel a été lancée au sein de la SRTB. Elle vise à évaluer la performance des agents, à vérifier l’adéquation entre les profils et les postes occupés, puis à produire un rapport transmis à la direction générale. Les conclusions officielles ne sont pas encore rendues publiques.