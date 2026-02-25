Bénin : le gouvernement réagit à nouveau sur le cas des « exilés politiques »

Invité lundi 23 février 2026 sur la radio KOREDE, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a assuré que les Béninois vivant en exil pour des raisons dites politiques peuvent rentrer librement au pays.

La question des exilés dits politiques continue de susciter des réactions au Bénin. Lundi 23 février 2026, sur la radio KOREDE, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a été une nouvelle fois interpellé sur le sujet.

Il a affirmé que les personnes concernées peuvent rentrer au pays sans obstacle. « Les personnes concernées sont invitées à rentrer au pays », a-t-il déclaré, estimant que les conditions sont réunies pour leur retour.

Plusieurs figures politiques vivent actuellement hors du territoire national, notamment Léhady Soglo fils de l’ancien président Nicéphore Soglo, Komi Koutché, Valentin Djènontin et Sébastien Ajavon. La plupart font l’objet de poursuites judiciaires.

Alors que certains dénoncent des poursuites à caractère politique, le gouvernement, dirigé par le président Patrice Talon, soutient que la justice agit en toute indépendance et rappelle que des personnalités proches du pouvoir ont également été inquiétées par la justice entre 2016 et 2026.

Ces dernières années, les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont appelé à la décrispation du climat politique afin de favoriser le retour des exilés. Le débat reste par ailleurs ouvert, à l’approche de la présidentielle d’avril 2026.