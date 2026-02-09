Bénin : le gouvernement fixe les règles de la campagne 2025-2026 de commercialisation des noix brutes de cajou

À travers un communiqué conjoint publié le 6 février 2026, les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont rendu publiques les conditions d’organisation de la campagne de commercialisation des noix brutes de cajou pour la période 2025-2026. Dates officielles, règles à respecter et rappel des textes en vigueur : les acteurs de la filière sont désormais informés, même si les prix restent inconnus.

Au Bénin, la campagne de commercialisation des noix brutes de cajou pour la saison 2025-2026 est officiellement lancée. Dans un communiqué conjoint en date du 6 février 2026, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche et celui de l’Industrie et du Commerce ont présenté les principales conditions qui encadrent le déroulement de la campagne.

Selon les autorités, la période officielle de commercialisation s’étend du vendredi 6 février 2026 au mercredi 30 septembre 2026. Durant cette période, les industriels sont autorisés à s’approvisionner directement auprès des producteurs, une mesure qui vise à faciliter l’écoulement des produits et à renforcer la transformation locale.

Cependant, le communiqué ne précise ni le prix plancher payé aux producteurs ni les prix pratiqués sur le marché. Une absence d’indication qui laisse encore des interrogations chez certains acteurs de la filière anacarde, en attente de repères clairs pour les transactions.

Dans leur message, les ministres Gaston Dossouhoui et Shadiya Assouman invitent les différents acteurs à « respecter strictement les conditions de déroulement de la campagne et les textes régissant la filière ». Le document rappelle notamment le décret n°2022-568 du 12 octobre 2022, qui encadre l’exportation de certains produits agricoles, dont les noix brutes de cajou.

Avec ces nouvelles dispositions, le gouvernement entend maintenir l’ordre dans la commercialisation et encourager une meilleure organisation de la filière anacarde, considérée comme un secteur important pour l’économie nationale.