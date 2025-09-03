PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Santé image/svg+xml Bénin: le gouvernement approuve le Plan national de développement sanitaire 2026-2030

Bénin: le gouvernement approuve le Plan national de développement sanitaire 2026-2030

Santé
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé du Bénin
Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé du Bénin, @: Presidence de la République du Bénin
- Publicité-
. .

Le Bénin dispose d’un Plan national de développement sanitaire pour la période 2026-2030.

Le document de référence pour l’ensemble des acteurs du secteur de la Santé a été approuvé ce mercredi 3 septembre en conseil des ministres. Il est en lien avec l’atteinte des objectifs de la Politique nationale de Santé sur la période 2018-2030.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi, ce plan a pour finalité de favoriser l’amélioration de l’état de santé et du bien-être des populations et s’inscrit dans les perspectives des Objectifs de Développement durable (ODD).

Son contenu tient compte des faiblesses de la précédente édition conformément à l’évaluation qui en a été faite et intègre les nouveaux défis du secteur.

D’un coût estimatif de 996.391.637.000 FCFA, sa mise en œuvre permettra, entre autres, de renforcer la gouvernance du secteur de la Santé, d’améliorer les prestations de service et la qualité des soins, dans un environnement où la disponibilité des produits de santé ainsi que des infrastructures et des équipements traduisent les avancées notables du secteur. 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans plaident pour la ratification de l’ADP

Bénin

Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Bénin

Elections législatives 2026: la cour constitutionnelle lance le recrutement des agents électoraux

Bénin

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Bénin

Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Burkina Faso

Burkina Faso : un humanitaire français détenu pour suspicion d’espionnage

Bénin

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Bénin

Bénin – Mariage précoce des filles: le gouvernement oppose un programme de lutte

Bénin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Bénin

Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

VOIR TOUS LES FLASHS