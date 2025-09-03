Bénin: le gouvernement approuve le Plan national de développement sanitaire 2026-2030

Le Bénin dispose d’un Plan national de développement sanitaire pour la période 2026-2030.

Le document de référence pour l’ensemble des acteurs du secteur de la Santé a été approuvé ce mercredi 3 septembre en conseil des ministres. Il est en lien avec l’atteinte des objectifs de la Politique nationale de Santé sur la période 2018-2030.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi, ce plan a pour finalité de favoriser l’amélioration de l’état de santé et du bien-être des populations et s’inscrit dans les perspectives des Objectifs de Développement durable (ODD).

Son contenu tient compte des faiblesses de la précédente édition conformément à l’évaluation qui en a été faite et intègre les nouveaux défis du secteur.

D’un coût estimatif de 996.391.637.000 FCFA, sa mise en œuvre permettra, entre autres, de renforcer la gouvernance du secteur de la Santé, d’améliorer les prestations de service et la qualité des soins, dans un environnement où la disponibilité des produits de santé ainsi que des infrastructures et des équipements traduisent les avancées notables du secteur.