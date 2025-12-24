Bénin: le gouvernement apporte son soutien aux familles des militaires tombés en mission

Le gouvernement béninois a réaffirmé son engagement à accompagner les familles des militaires morts en défendant l’intégrité territoriale.

Pour permettre aux veuves et aux orphelins de ces soldats de passer sereinement les périodes de fête, le ministère de la défense leur a octroyé des kits alimentaires constitués de sacs de riz, de sacs de maïs, des bidons d’huile, des pâtes alimentaires…

Lors de la cérémonie, les autorités ont souligné l’importance de soutenir les ayants droit des soldats tombés, non seulement à travers des mesures financières, mais aussi par un accompagnement social et institutionnel.

Le président de la République, par la voix de ses représentants, a rappelé que la nation doit honorer ceux qui ont servi avec loyauté et dévouement, et que cet engagement se traduit par des actions concrètes au profit des familles restées au foyer.

Le ministre de la Défense a également présenté les mesures prises pour garantir une meilleure prise en charge des veuves, des orphelins et des proches des militaires décédés. Ces mesures incluent notamment des indemnités spéciales, des prestations sociales et des avantages particuliers destinés à alléger les charges des familles affectées par ces pertes tragiques.

Des représentants des familles bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Ils ont salué la solidarité de l’État et la reconnaissance accordée aux sacrifices consentis par leurs proches.

Pour eux, cette assistance constitue une réponse tangible de la nation envers ceux qui ont donné leur vie au service de la patrie.