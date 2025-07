Bénin: le CA de Tanguiéta claque la porte du parti de Joseph Djogbénou

- Publicité-

Le chef d’arrondissement (Ca) de Tanguiéta, Ikoukomon Mohamed, n’est plus membre du parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR). Dans une lettre en date du 6 juillet 2025, il a officiellement annoncé sa démission de la formation politique dirigée par Joseph Djogbénou, selon une publication de Matin Libre.

Dans sa correspondance adressée à la direction du parti, Ikoukomon Mohamed justifie sa décision par un désaccord de fond avec les orientations actuelles de l’UPR. « Ma vision de l’engagement politique, de la gouvernance et de la participation citoyenne n’est plus en phase avec les orientations que prend le parti », écrit-il.

L’ancien militant affirme que cette décision, mûrement réfléchie, s’inscrit dans une volonté de cohérence avec ses convictions personnelles. Il évoque également un contexte politique en mutation, marqué par une exigence croissante de transparence, de proximité et de pluralisme. « Ma démarche est guidée par le souci de rester cohérent avec mes principes et de me positionner librement dans un environnement politique en mutation », précise-t-il.

Resté attaché aux idéaux de progrès, de justice sociale et de développement harmonieux, Ikoukomon Mohamed tourne ainsi une page de son engagement au sein de l’UPR, sans pour autant indiquer s’il entend rejoindre une autre formation politique.

Cette démission intervient dans un contexte où plusieurs voix critiques s’élèvent au sein même des partis majoritaires pour dénoncer des lignes politiques jugées déconnectées des réalités locales.