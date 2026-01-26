Bénin: l’attente se prolonge autour des résultats des élections communales et municipales

Plus de deux semaines après la tenue des élections communales et municipales du 11 janvier 2026, les résultats officiels de ce scrutin local ne sont toujours pas rendus publics par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Une situation qui suscite interrogations et impatience au sein de la classe politique comme de l’opinion publique.

Si les résultats définitifs des élections législatives ont été proclamés le 19 janvier par la Cour constitutionnelle, ceux relatifs à l’élection des conseillers communaux et municipaux demeurent attendus.

Ce scrutin concerne pourtant 1 815 sièges répartis dans les 77 communes du pays et constitue un maillon essentiel de l’architecture institutionnelle locale.

À ce stade, la CENA n’a fourni aucune communication officielle détaillant les raisons de ce retard ni indiqué un calendrier précis pour la publication des résultats.

Cette absence d’explication alimente une certaine incompréhension, notamment dans les grandes agglomérations où les enjeux municipaux sont particulièrement suivis.

Au-delà de l’attente citoyenne, le retard dans la proclamation des résultats entretient également des incertitudes politiques. Dans plusieurs cas, des candidats étaient engagés à la fois dans les législatives et les communales, rendant la publication des résultats locaux déterminante pour la clarification des mandats et la désignation éventuelle des suppléants.

Pour de nombreux observateurs, la publication rapide et transparente des résultats communaux est attendue afin de compléter le paysage politique issu du double scrutin du 11 janvier et de permettre la mise en place effective des conseils communaux et municipaux.

L’opinion reste donc suspendue à une annonce officielle qui permettra de lever les zones d’ombre autour de ce volet important du processus électoral.