PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: l'ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités

Bénin: l’ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
ANIP Bénin; @ La nation
- Publicité-

Les parents béninois n’auront plus besoin de se rendre en mairie pour déclarer la naissance de leur enfant. Ce mercredi 20 août 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a lancé la phase pilote du Guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les formations sanitaires.

L’ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités. L’initiative a été inaugurée au CHU-MEL de Cotonou et marque une étape majeure dans la modernisation du système d’état civil. Désormais, la déclaration de naissance se fait directement à l’hôpital où l’enfant vient au monde, allégeant considérablement les démarches pour les familles.

Ce dispositif permettra l’intégration immédiate des données des nouveau-nés dans le Registre National des Personnes Physiques (RNPP) et la génération automatique d’un Numéro Personnel d’Identification (NPI), communiqué par SMS aux parents.

Rapprocher l’administration des citoyens

Le processus débute dès les consultations prénatales afin d’identifier les femmes non inscrites et de mettre à jour leurs informations. À la naissance, les documents officiels tels que l’acte de naissance et le certificat de NPI pourront être retirés en ligne ou en présentiel.

La phase pilote, prévue pour durer six mois, sera déployée dans dix formations sanitaires publiques, dont le CHU de Cotonou, le CHU d’Abomey-Calavi, les hôpitaux départementaux du Zou-Collines, de l’Ouémé, du Borgou-Alibori, du Mono, ainsi que les hôpitaux de Natitingou, Suru-Léré et l’hôpital Ordre de Malte de Djougou.

À terme, le gouvernement envisage une extension progressive du système à l’échelle nationale afin de garantir une identification précoce, fiable et sécurisée de chaque citoyen dès la naissance.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Drame de Thio: 26 victimes du bus de la STM inhumées à Savè

Bénin

Zangnanando: le niveau des eaux dépasse le seuil critique, plusieurs localités sous l’eau

Bénin

Bénin – Le voleur volé : deux amis mis aux arrêts pour vols croisés

Bénin

Décès de Razack Omotoyossi: la Fédération Béninoise de Football réagit

Bénin

Houègbo: arrestation d’un braqueur, trois complices en fuite

Bénin

Bénin: un réseau de cybercriminalité démantelé à Ouèdo

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: démarrage de l’identification des corps repêchés dans le fleuve Ouémé

Monde

TICAD 9: le Japon et l’Afrique, main dans la main pour l’avenir

Bénin

Descente inopinée de l’ANM à Dantokpa: les contrôles surprises portent leurs fruits

Bénin

Cotonou: lancement officiel de l’indemnisation des occupants de la berge-Est

VOIR TOUS LES FLASHS