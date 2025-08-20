Bénin: l’ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités

Les parents béninois n’auront plus besoin de se rendre en mairie pour déclarer la naissance de leur enfant. Ce mercredi 20 août 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a lancé la phase pilote du Guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les formations sanitaires.

L’ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités. L’initiative a été inaugurée au CHU-MEL de Cotonou et marque une étape majeure dans la modernisation du système d’état civil. Désormais, la déclaration de naissance se fait directement à l’hôpital où l’enfant vient au monde, allégeant considérablement les démarches pour les familles.

Ce dispositif permettra l’intégration immédiate des données des nouveau-nés dans le Registre National des Personnes Physiques (RNPP) et la génération automatique d’un Numéro Personnel d’Identification (NPI), communiqué par SMS aux parents.

Rapprocher l’administration des citoyens

Le processus débute dès les consultations prénatales afin d’identifier les femmes non inscrites et de mettre à jour leurs informations. À la naissance, les documents officiels tels que l’acte de naissance et le certificat de NPI pourront être retirés en ligne ou en présentiel.

La phase pilote, prévue pour durer six mois, sera déployée dans dix formations sanitaires publiques, dont le CHU de Cotonou, le CHU d’Abomey-Calavi, les hôpitaux départementaux du Zou-Collines, de l’Ouémé, du Borgou-Alibori, du Mono, ainsi que les hôpitaux de Natitingou, Suru-Léré et l’hôpital Ordre de Malte de Djougou.

À terme, le gouvernement envisage une extension progressive du système à l’échelle nationale afin de garantir une identification précoce, fiable et sécurisée de chaque citoyen dès la naissance.