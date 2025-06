Bénin: l’AN saisi pour entériner le remplacement d’un membre du gouvernement

- Publicité-

Un changement de cap se profile au sein du gouvernement béninois. Le bureau de l’Assemblée nationale aurait donné son feu vert ce jeudi 26 juin 2025 pour le remplacement du ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Paulin Akponna, selon des informations rapportées par Bip Radio.

Cette décision, qui fait suite à une sollicitation du président Patrice Talon adressée aux députés, ouvre la voie à un nouvel ajustement ministériel.

L’actuel ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, aurait été proposé pour succéder à Paulin Akponna. Il devrait cumuler les deux portefeuilles ministériels, au moins de manière transitoire. Le changement, bien que politiquement validé, n’entrera en vigueur qu’après la signature d’un décret présidentiel, conformément à la procédure légale.

Un mandat écourté dans un contexte de tension

Ce départ intervient moins de six mois après la nomination de Paulin Akponna, intervenue le 6 janvier 2025 à l’occasion d’un remaniement technique du gouvernement. Il avait alors remplacé Samou Sèdou Adambi, évincé dans un contexte de crise interne au sein du Bloc Républicain (BR), formation politique dont il fut suspendu des organes dirigeants.

Depuis plusieurs semaines, des signes de tension entouraient l’action de Paulin Akponna à la tête du ministère. En déplacement à Parakou le samedi 21 juin 2025, le ministre n’avait pas mâché ses mots, dénonçant les coupures répétées d’eau et d’électricité, qu’il avait attribuées à une mauvaise gestion des ressources publiques.

Devant une foule de citoyens, il avait évoqué un détournement présumé de plusieurs milliards de francs CFA alloués à des projets du Programme d’action du gouvernement (PAG), en ciblant des acteurs politiques locaux non nommés. Ces propos, jugés particulièrement incisifs, ont été perçus comme un geste d’éclat isolé, voire un acte de rupture avec la ligne gouvernementale.

Selon le quotidien Fraternité, Paulin Akponna aurait quitté son bureau dans la matinée du jeudi 26 juin, sans prendre part à une réunion prévue avec son cabinet. Ce départ précipité précède l’acte officiel de son remplacement.

Si le décret présidentiel venait à confirmer sa nomination, José Didier Tonato hériterait d’un portefeuille stratégique, dans un contexte de fortes attentes sociales en matière d’accès à l’énergie et à l’eau potable. Déjà en charge du Cadre de vie et du Développement durable, le ministre est l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe gouvernementale et a été régulièrement sollicité sur des projets à haute portée symbolique ou technique.

Son double rôle nécessitera une coordination étroite entre les deux départements, à moins qu’un nouveau remaniement ne soit engagé dans les semaines à venir pour redistribuer les charges.