Bénin: la police républicaine saisit des équipements de chicha dans plusieurs bars à Godomey

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 2025, la Police républicaine a mené une vaste descente dans plusieurs bars et débits de boissons de l’arrondissement de Godomey. Objectif : faire respecter l’arrêté préfectoral qui interdit la consommation de la chicha dans le département de l’Atlantique.

Au cours de l’opération, plusieurs dispositifs de consommation de chicha ont été saisis auprès des clients. Les agents ont privilégié une approche axée sur la prévention : aucune arrestation n’a été opérée, mais les propriétaires des établissements ainsi que les consommateurs ont été sensibilisés aux dangers liés à l’usage de ce produit, rapporte b24news.

Un arrêté préfectoral en vigueur depuis 2021

Bien qu’aucune loi nationale n’interdise formellement la chicha, un arrêté préfectoral – n°3/014/SA/002SGG21 du 19 février 2021 proscrit sa consommation dans tous les lieux à usage collectif du département de l’Atlantique. Cette mesure, prise pour des raisons de santé publique, qualifie la chicha de « poison lent », en raison des substances toxiques qu’elle contient.

Malgré la réglementation, la chicha reste très présente dans les bars, restaurants et lieux festifs, notamment chez les jeunes. Pour renforcer l’application de l’arrêté, un atelier de formation a d’ailleurs été organisé le 19 juin 2025 à la préfecture de l’Atlantique par l’ONG Initiative pour l’Éducation et le Contrôle du Tabagisme (IECT), au profit des forces de sécurité.

Les risques sanitaires pointés du doigt

Les autorités sanitaires rappellent que la fumée de chicha contient de la nicotine, du goudron, des métaux lourds (plomb, chrome, nickel) ainsi que des substances cancérigènes comme le benzène. Sa consommation régulière augmente les risques de maladies respiratoires, cardiovasculaires et de cancers.

En multipliant les descentes sur le terrain, la police républicaine entend freiner ce fléau de santé publique et rappeler aux citoyens que l’interdiction est bel et bien en vigueur dans l’Atlantique.