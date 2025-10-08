Bénin: la neutralité politique exigée de l’armée à l’approche des élections générales de 2026

À l’orée des élections générales de 2026, le haut commandement militaire du Bénin a reçu des injonctions claires.

Lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2025, le chef d’état-major général des Forces armées béninoises a été appelé à faire respecter « strictement » la neutralité politique de l’institution militaire.

Selon les sources officielles rapportées , cette directive vise à prévenir toute ingérence dans le processus électoral par les forces de défense et sécurité. Le message adressé aux cadres militaires est sans équivoque: aucune sympathie politique ne doit transparaître dans les missions et actions des unités sur le terrain.

L’instruction s’inscrit dans un contexte où les élections générales de 2026 constituent un enjeu majeur pour tous les camps politiques