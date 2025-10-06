Benin: la mort brutale de Bani Matchoudo, SE de Ouassa-Péhunco suscite interrogations et désolation
La mairie de Ouassa-Péhunco est frappée ce week-end par la mort de son secrétaire exécutif. Les circonstances de ce décès continuent de susciter des interrogations.
Le secrétaire exécutif de la mairie de Ouassa-Péhunco, Bani Matchoudo, a été retrouvé mort le samedi 4 octobre 2025, selon plusieurs sources locales.
Le maire de la commune a confirmé le décès prématuré de l’agent, qualifiant l’évènement de tragique pour la collectivité. Jusqu’à présent, les circonstances précises de sa mort n’ont pas été rendues publiques.
L’annonce de cette disparition suscite l’émotion parmi les élus et populations de Ouassa-Péhunco, qui attendent des éclaircissements des autorités compétentes.
