Bénin : la liste des candidatures pour le bureau de l’Assemblée nationale connue

À la suite de l’installation de la 10ᵉ législature, les députés ont dévoilé la liste des candidats aux différents postes du bureau de l’Assemblée nationale. Cette équipe dirigeante sera chargée d’encadrer le fonctionnement du Parlement pour la nouvelle mandature.

Les députés béninois ont rendu publique la liste des candidatures aux postes clés du bureau de l’Assemblée nationale. Cette étape précède l’élection des responsables qui assureront la gestion administrative et l’organisation des travaux parlementaires au cours de la 10ᵉ législature.

Selon la liste dévoilée, Joseph Fifamè Djogbénou est candidat au poste de président de l’Assemblée nationale. Barthélémy Kassa et Mahougnon Kakpo sont proposés respectivement comme premier et deuxième vice-présidents. Pour les fonctions de questeurs, Amadou Djibril et Ahyi Chantal sont pressentis comme premier et deuxième questeurs. Enfin, David Godonou et Zimé Chabi Inoussa sont candidats aux postes de premier et deuxième secrétaires parlementaires.

Une fois élus, ces responsables auront pour mission d’organiser les travaux de l’Assemblée nationale, d’assurer la gestion administrative et financière de l’institution et de veiller au bon déroulement des sessions parlementaires. Leur mise en place marquera une étape importante dans le démarrage effectif des activités de la 10ᵉ législature.