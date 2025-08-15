Bénin : la HAAC ferme deux télévisions pirates émettant sans autorisation

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a frappé fort. Jeudi, conformément à la décision n°25-044 du 26 juin 2025, l’institution a ordonné la cessation immédiate des activités illégales de deux chaînes de télévision pirates : HOPE TV et NOE TV, qui diffusaient par satellite sans aucune autorisation, rapporte Africaho.

L’opération, menée en présence d’un huissier de justice et d’agents de la Police Républicaine, fait suite à des mises en demeure adressées aux promoteurs, restées sans réponse.

Selon la HAAC, cette intervention relève de sa mission de protection de la presse et de régulation des moyens de communication de masse. Elle rappelle que toute diffusion télévisuelle, qu’elle soit terrestre ou satellitaire, doit être prévue par une autorisation officielle et soumise à un cahier des charges strict.

L’institution prévient qu’elle poursuivra ses actions pour assainir l’espace médiatique national et invite tous les promoteurs de médias audiovisuels à se conformer aux textes en vigueur.