Bénin : la demande de casier judiciaire désormais entièrement en ligne

Au Bénin, le service de demande de casier judiciaire évolue. Depuis le 6 mars 2026, les usagers peuvent effectuer leur demande à travers une nouvelle version de la plateforme service-public.bj, avec plusieurs améliorations destinées à faciliter les démarches en ligne.

La demande de casier judiciaire se modernise davantage. Depuis le vendredi 6 mars 2026, le service est désormais entièrement connecté grâce à une nouvelle version disponible sur la plateforme nationale des services publics. Avec cette mise à jour, les usagers peuvent désormais effectuer leur demande en ligne de manière plus simple et plus sécurisée.

L’une des principales nouveautés concerne l’authentification des utilisateurs. Désormais, les demandeurs doivent se connecter avec leur Numéro Personnel d’Identification (NPI). Cette option permet de vérifier l’identité de l’usager et de faciliter les démarches administratives. Grâce à l’interconnexion avec les bases de données de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), certaines informations personnelles sont automatiquement récupérées une fois l’utilisateur connecté. Les données de filiation sont ainsi préremplies, ce qui réduit les risques d’erreurs et permet de gagner du temps lors de la demande.

Autre innovation introduite dans le système : la vérification de l’adresse électronique. Avant l’envoi de la demande, l’e-mail fourni par l’utilisateur est contrôlé afin de s’assurer que les notifications liées au traitement du dossier seront bien reçues. Toutefois, un cas particulier est prévu. Les étrangers présents au Bénin pour un séjour de moins de trois mois peuvent faire leur demande de casier judiciaire sans être obligés de se connecter à la plateforme avec un NPI.

Malgré ces innovations technologiques, les autorités précisent que les modalités de traitement des demandes par le Centre national du casier judiciaire restent inchangées. Pour faire une demande, les usagers peuvent se rendre directement sur la plateforme officielle de l’administration béninoise à l’adresse www.service-public.bj.