Bénin: la Cour promet des résultats définitifs des législatives, 72 h après les grandes tendances

La Cour constitutionnelle du Bénin a affirmé que les résultats définitifs des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 seront proclamés dans un délai de 72 heures suivant la publication des tendances par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Selon la haute juridiction, cette temporalité s’inscrit dans les normes électorales en vigueur et vise à garantir un traitement rapide et rigoureux des données de vote avant leur transcription officielle.

La Cour constitutionnelle, organe habilité à valider les résultats finaux, a rappelé que la proclamation des chiffres officiels est une étape décisive pour l’entrée en fonction des nouveaux députés et pour la stabilité institutionnelle.

La CENA avait déjà prévu de rendre publiques les grandes tendances du scrutin avant la publication définitive. Ces indications préliminaires permettent aux partis politiques, aux observateurs et aux citoyens de se faire une première idée des résultats, tout en attendant la confirmation juridique de la Cour.

La Cour constitutionnelle a souligné qu’elle est prête à assumer sa mission avec diligence et transparence, dans le respect des délais légaux. Elle a également réaffirmé son engagement à traiter toute contestation dans le cadre des procédures prévues par la loi électorale, afin de garantir la régularité du processus et la confiance de l’ensemble des acteurs politiques et de la population.