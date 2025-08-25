PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Bénin: la Cour juge partiellement non conforme le règlement intérieur modifié de l’Assemblée nationale

Bénin: la Cour juge partiellement non conforme le règlement intérieur modifié de l’Assemblée nationale

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Assemblée nationale du Bénin Photo: @LSI Africa
Siège de l4assemblée nationale
- Publicité-

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, récemment modifié, ne respecte pas entièrement la Constitution. C’est ce qui ressort d’une décision rendue le 8 août 2025 par la Cour constitutionnelle, saisie par le président du Parlement.

Dans la délibération rapportée par Banouto, la Haute juridiction a déclaré contraire à la Constitution l’article 133 nouveau introduit par la résolution n°2025-02, adoptée le 8 juillet 2025. Les Sages pointent une omission importante : contrairement à l’article 133 actuellement en vigueur, le nouvel article ne précise pas la composition du cabinet du président de l’Assemblée nationale.

Une omission aux conséquences budgétaires

Selon la Cour, « une telle omission implique que la composition du cabinet du président de l’Assemblée nationale échappe à tout encadrement, ce qui peut potentiellement induire un nombre imprévisible de proches collaborateurs de celui-ci et exposer à l’impossibilité réelle de l’Assemblée nationale d’établir son budget avec le nombre, les grades et les attributions précises des membres du cabinet ».

La Cour conclut que pour être conforme à la Constitution, la nouvelle version du règlement intérieur devra impérativement préciser la composition du cabinet du président de l’institution.

Les autres dispositions validées

En dehors de cette réserve, la Cour a jugé conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la résolution 2025-02. Celle-ci introduit notamment :

la prise en compte de l’ancrage juridique des sessions d’installation des députés,

- Publicité-

des clarifications sur la période d’installation des élus,

l’intégration de la cérémonie du discours d’investiture du président de l’Assemblée nationale,

la précision de la nature juridique des actes non législatifs adoptés par le Parlement,

- Publicité-

ainsi que l’internalisation de dispositions relatives aux lois organiques sur la HAAC et le CES.

Le texte prévoit également des rectifications d’erreurs matérielles, la clarification des conditions de renonciation et de démission des députés, et des précisions sur les modes de votation en plénière.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré les incertitudes

Bénin

Kandi: un militaire tué dans son domicile lors d’une attaque armée à Bakata

Bénin

Mairie de Toffo: le préfet de l’Atlantique bloque deux décisions du maire Bibiane Soglo Adamazé

Bénin

Bénin: un juriste saisit le Parlement de la CEDEAO sur des dispositions du code électoral

Bénin

Bénin: une attaque armée déjouée à un poste de douane près de Malanville

Bénin

Bénin: listes de candidatures validées et rejetées pour le test de sélection de 250 assistants probatoires dans les universités publiques

Bénin

Évasion à la prison d’Abomey-Calavi: sanctions en cascade après la fuite d’un détenu dangereux

Bénin

Bénin–Gabon: dialogue diplomatique pour apaiser les tensions autour du petit commerce

Bénin

Cotonou: reprise du procès Alofa et Amoussou, accusés de l’assassinat présumé de Pierre Urbain Dangnivo

RD Congo

RDC: le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

VOIR TOUS LES FLASHS