Bénin: la Cour constitutionnelle et la CENA renforcent leur coopération en prélude aux élections générales de 2026

Dans le cadre du suivi du chronogramme électoral, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome (CENA) ont tenu, le vendredi 26 septembre dernier, une séance de travail conjointe à la salle des audiences juridictionnelles de la Cour.

Cette rencontre, la deuxième en moins d’un an, marque une étape décisive dans la préparation des élections générales prévues en janvier et avril 2026.

Présidée par le Professeur Cossi Dorothé Sossa, président de la Cour constitutionnelle, et M. Sacca Lafia, président de la CENA, la session a permis de réaffirmer l’importance d’un dialogue permanent entre les deux institutions.

À lire aussi : Presidentielles 2026: Daniel Edah fait un nouveau pas vers la concrétisation de sa candidature

Le Professeur Sossa a salué l’engagement constant de la CENA dans la conduite d’un processus électoral complexe, tout en insistant sur la nécessité d’une collaboration étroite pour assurer la transparence et la régularité des scrutins.

En réponse, M. Lafia a exprimé sa gratitude pour cette initiative et a mis en avant la valeur des recommandations de la Cour, essentielles pour renforcer la crédibilité du processus. Il a également réitéré l’engagement de la CENA à intégrer ces orientations dans ses travaux, afin de garantir des élections porteuses de stabilité et de progrès pour le pays.

Les échanges ont porté sur des points stratégiques, notamment l’élaboration d’un référentiel commun pour l’organisation des scrutins, l’évaluation de l’état d’avancement des préparatifs législatifs et présidentiels, ainsi que l’anticipation des éventuels défis techniques et juridiques. La présence des conseillers des deux institutions , du Directeur général des élections et du Secrétaire général de la Cour a renforcé la portée institutionnelle de cette rencontre.

À lire aussi : Bénin: Daniel Edah rejoint officiellement Les Démocrates et prône réconciliation et prospérité

À travers cette démarche, la Cour constitutionnelle et la CENA réaffirment leur volonté d’œuvrer dans le strict respect de leurs prérogatives respectives, en vue de garantir la régularité, la transparence et la crédibilité des élections générales de 2026.