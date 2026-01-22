Bénin: la CENA met en garde contre des liens frauduleux liés au recrutement d’agents électoraux

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé, le 22 janvier 2026, un avertissement à l’intention du public concernant la circulation de liens frauduleux prétendument liés au recrutement d’agents électoraux.

L’institution électorale précise que ces messages ne proviennent pas de ses services officiels et qu’ils visent à tromper les candidats potentiels.



Selon la CENA, des individus mal intentionnés diffusent sur les réseaux sociaux et par messagerie des adresses internet douteuses faisant croire à une inscription au recrutement d’agents pour les scrutins à venir. Ces faux liens proposent souvent une présélection suivie d’une notification par courriel, une démarche qualifiée de trompeuse et dangereuse par l’institution.



La Commission rappelle que la seule plateforme officielle pour le dépôt des candidatures est accessible à l’adresse www.erecrutement.cena.bj. Toute autre adresse ou lien partagé en dehors de ce portail n’est pas reconnu et n’engage pas la CENA, avertit l’organe chargé d’organiser les élections générales de 2026.



Cette mise en garde intervient dans le cadre des préparatifs du recrutement des agents électoraux pour les scrutins couplés législatifs et communaux prévus, rappelant aux citoyens de n’utiliser que les canaux officiels pour leurs démarches.