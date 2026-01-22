La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

Bénin: la CENA met en garde contre des liens frauduleux liés au recrutement d’agents électoraux

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé, le 22 janvier 2026, un avertissement à l’intention du public concernant la circulation de liens frauduleux prétendument liés au recrutement d’agents électoraux.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
1 166 vues
CENA du Bénin
CENA du Bénin
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

L’institution électorale précise que ces messages ne proviennent pas de ses services officiels et qu’ils visent à tromper les candidats potentiels.

Selon la CENA, des individus mal intentionnés diffusent sur les réseaux sociaux et par messagerie des adresses internet douteuses faisant croire à une inscription au recrutement d’agents pour les scrutins à venir. Ces faux liens proposent souvent une présélection suivie d’une notification par courriel, une démarche qualifiée de trompeuse et dangereuse par l’institution.

La Commission rappelle que la seule plateforme officielle pour le dépôt des candidatures est accessible à l’adresse www.erecrutement.cena.bj. Toute autre adresse ou lien partagé en dehors de ce portail n’est pas reconnu et n’engage pas la CENA, avertit l’organe chargé d’organiser les élections générales de 2026.

Cette mise en garde intervient dans le cadre des préparatifs du recrutement des agents électoraux pour les scrutins couplés législatifs et communaux prévus, rappelant aux citoyens de n’utiliser que les canaux officiels pour leurs démarches.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:14 Société : Côte d’Ivoire : décès d’un cultivateur attaqué par des abeilles
13:14 En Brève : Zelensky en route pour le Forum économique de Davos
13:14 Côte d’Ivoire : décès d’un cultivateur attaqué par des abeilles
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant