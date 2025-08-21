Bénin – Journée pédagogique nationale: enseignants et AME attendus le 10 septembre prochain

En prélude à la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère des Enseignements maternel et primaire organise, le 10 septembre 2025, une journée pédagogique de réflexion et de concertation sur toute l’étendue du territoire national.

Dans un communiqué en date du 20 août 2025, le ministre Salimane Karimou précise que les travaux se tiendront dans chaque circonscription scolaire. Les directeurs départementaux ainsi que les chefs de circonscription scolaire (CCS) sont appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette rencontre.

Dans chaque localité, il revient au chef de la circonscription scolaire d’identifier le lieu de la rencontre », souligne le communiqué officiel.

Cette journée réunira les enseignantes et enseignants sous tutelle, ainsi que les Aspirants au métier d’enseignant (AME), dont la participation est confirmée par le ministre.

L’objectif de la rencontre est d’ harmoniser les pratiques pédagogiques, renforcer la cohésion professionnelle et préparer efficacement la reprise des classes.

La journée pédagogique constitue désormais une étape incontournable du calendrier scolaire national, permettant aux acteurs du système éducatif de revisiter les méthodes d’enseignement et de partager de nouvelles orientations pour l’année à venir.