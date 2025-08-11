Bénin: Janvier Yahouédéou revient sur les raisons de sa rupture avec Boni Yayi

Le ministre coordonnateur du collège des ministres conseillers du président Patrice Talon, Janvier Yahouédéou, a expliqué, samedi 9 août 2025 sur le plateau de l’émission Info Hebdo (Esae TV), les origines de sa rupture politique avec l’ancien chef de l’État Boni Yayi. Un éloignement progressif, amorcé dès 2008, et motivé selon lui par de graves soupçons de mauvaise gestion.

Initialement membre de la mouvance présidentielle, Yahouédéou affirme que ses doutes ont pris forme après un congrès à Bohicon, lorsque le député Issa Salifou a publiquement déclaré que les fonds issus de l’affaire des véhicules d’occasion n’étaient pas budgétisés et que le président disposait de coffres-forts « dans sa voiture, sa maison et son bureau ».

« Ce jour-là, j’ai dit que je ferai mes enquêtes, et si ce que j’entends est vrai, je quitte Yayi », se remémore-t-il.

Le ministre délégué explique avoir financé, sur ses propres ressources, des investigations qui l’ont conduit jusqu’à l’étranger. Il affirme avoir obtenu des documents officiels prouvant, par exemple, que des tracteurs achetés à un peu plus d’un million de francs CFA étaient déclarés pour dix à douze millions, et tombaient en panne en moins de trois mois.

Ces découvertes auraient nourri sa conviction que des pratiques de surfacturation et de détournement entachaient la gestion du pays.

Aujourd’hui, il compare les gouvernances de Yayi et Talon, estimant que certains acteurs de l’ancien régime collaborent avec l’actuel président, mais qu’ils « ne peuvent plus voler ». Ce qui différencie les deux régimes martèlent-il, c’est que sous Talon, « ils ne peuvent plus voler ». Selon lui, si Patrice Talon décidait d’engager une lutte totale contre la corruption, Boni Yayi « se retrouverait en prison ».