Bénin: interdiction des constructions précaires le long de la route des Pêches

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement a pris un décret interdisant les constructions en matériaux précaires le long de la route des Pêches. Les occupants concernés devront démanteler leurs installations d’ici au 31 décembre 2025, avec un appui prévu pour ceux qui ne disposent pas des moyens de relogement.

La route des Pêches, vitrine touristique du Bénin, entre dans une nouvelle phase de préservation et de modernisation. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l’État Patrice Talon, a annoncé ce mercredi 3 septembre 2025 l’interdiction formelle des constructions en matériaux précaires sur ce site stratégique.

Cette décision s’inscrit dans la dynamique de modernisation urbaine en cours, notamment dans les villes du Grand Nokoué, où de lourds investissements sont déployés pour renforcer l’attractivité économique et touristique. « La vocation touristique de la route des Pêches s’affirme de plus en plus », souligne le communiqué du Conseil, justifiant la nécessité d’un encadrement strict des aménagements.

Des mesures sociales pour accompagner les occupants

Le gouvernement fixe au 31 décembre 2025 la date butoir pour le démantèlement de toutes les constructions précaires recensées dans cette zone. Propriétaires et détenteurs de parcelles sont invités à se conformer à cette mesure, faute de quoi des actions de contrainte pourraient suivre.

Conscient de l’impact social d’une telle décision, l’exécutif prévoit un dispositif d’accompagnement pour les ménages vulnérables. Les occupants n’ayant pas la capacité de se reloger après démolition bénéficieront d’un appui spécifique de l’État pour leur réinstallation.

À travers cette mesure, le gouvernement entend concilier impératifs de modernisation et préoccupations sociales, tout en consolidant l’image de la route des Pêches comme un véritable pôle touristique et économique pour le pays.