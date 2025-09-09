Bénin: interdiction de la circulation des pousses-pousses sur les grandes artères

La Police républicaine a annoncé ce lundi 8 septembre 2025 l’interdiction de la circulation des véhicules à bras sur les principales voies asphaltées du pays. Cette décision vise à renforcer la sécurité, fluidifier le trafic et améliorer l’esthétique urbaine.

La circulation anarchique des pousses-pousses, charrettes et autres véhicules à bras n’aura plus droit de cité sur les grandes artères du Bénin. Dans une note publiée sur sa page Facebook officielle, la Police républicaine a confirmé l’entrée en vigueur de cette mesure, marquant une rupture avec certaines pratiques ancrées dans les habitudes urbaines.

« Cette décision s’inscrit dans une volonté de moderniser nos infrastructures routières et de garantir un cadre de vie plus sûr pour tous », précise l’institution.

Déjà, les forces de l’ordre ont entamé le retrait systématique de ces engins dans les zones concernées pour libérer les trottoirs encombrés, sécuriser les piétons et rendre la circulation plus fluide. L’opération, saluée par certains usagers, devrait également contribuer à préserver l’esthétique des villes et à réduire les risques d’accidents sur les grands axes.

Sécurité, fluidité et salubrité en ligne de mire

Les autorités rappellent que cette interdiction répond à des enjeux multiples. Sur le plan sécuritaire, ces véhicules rudimentaires, souvent non réglementés et mal équipés, exposent les piétons et les cyclistes à des dangers réels, surtout dans les zones à fort trafic.

En matière de mobilité, leur présence ralentit la circulation, crée des embouteillages et perturbe l’efficacité des transports publics et privés. Enfin, certains de ces engins transportant des marchandises ou des déchets contribuent à la dégradation de l’hygiène et de la salubrité publique.

La Police républicaine appelle donc la population à soutenir cette initiative qu’elle qualifie de « salutaire pour la sécurité et le cadre de vie des citadins ». Pour les autorités, la modernisation des infrastructures urbaines passe aussi par une régulation stricte de la circulation.