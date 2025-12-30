Benin: il vient déclarer la perte de sa moto et se fait arrêter pour complicité de vol

À Tanguiéta, un jeune homme venu signaler la perte de sa moto est interpellé pour complicité de vol de pièces de véhicule appartenant à la police républicaine.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 décembre 2025, aux environs de 22 heures, dans l’arrondissement de Cobly, département de l’Atacora. Alertée par des riverains, la patrouille du commissariat est informée de la présence d’individus occupés à démonter des pièces d’un véhicule de patrouille de la police en stationnement.

Une équipe est immédiatement dépêchée sur les lieux. À l’approche des forces de l’ordre, les suspects prennent la fuite, abandonnant sur place une motocyclette de marque CG HAOJUE et un sac contenant plusieurs clés mécaniques, visiblement utilisées pour le démontage.

Une enquête est aussitôt ouverte afin d’identifier les auteurs de cette tentative audacieuse visant un bien de l’État.

Trois jours plus tard, le samedi 27 décembre 2025, vers 20 heures, un homme se présente au commissariat de l’arrondissement de Tanguiéta. Se disant conducteur de véhicule automobile, il vient déclarer la perte de sa motocyclette.

Interrogé, il nie toute implication dans les faits, tout en reconnaissant avoir laissé sa moto en ville le mercredi 24 décembre entre 19 heures et 22 heures, sans être en mesure d’indiquer précisément le lieu.

Pour expliquer cette amnésie, il évoque un état d’ivresse avancé.

Une version jugée peu crédible par les enquêteurs. Les éléments matériels retrouvés sur les lieux du forfait et les incohérences dans ses déclarations ont conduit à son interpellation.

L’individu a été placé en garde à vue pour des faits présumés de vol et de complicité de vol d’organes d’un véhicule de police.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités exactes et d’identifier d’éventuels complices.