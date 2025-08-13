Bénin: il filme, publie sur tiktok la vidéo d’un policier et se retrouve devant la CRIET

Un jeune vulcanisateur a le lundi 11 août 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits présumés de harcèlement.

Il lui est reproché d’avoir filmé, à son insu, un policier en train de courir dans la rue, puis d’avoir publié la vidéo sur TikTok sans autorisation préalable.

Devant la cour, le prévenu est resté silencieux. Le ministère public a requis sa relaxe au bénéfice du doute, estimant que les éléments à charge pourraient ne pas suffire pour une condamnation. L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.