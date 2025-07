Bénin – Ganiou Soglo dénonce une « exploitation honteuse » de son père : la réplique cinglante du gouvernement

Dans un communiqué publié le 20 juillet 2025, Ganiou Soglo a fustigé l’utilisation médiatique de l’image de son père, l’ex-président Nicéphore Soglo, qu’il juge manipulée par les autorités actuelles. En réponse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a rejeté ces allégations sur Canal 3 Bénin, qualifiant les propos de l’ancien ministre des Sports d’« irresponsables ».

Le ton est monté entre l’ancien ministre des Sports Ganiou Soglo et le gouvernement béninois, à la suite de la diffusion d’images de l’ex-président Nicéphore Soglo dans des positions perçues comme favorables au chef de l’État Patrice Talon. Ganiou Soglo, fils du premier président de l’ère démocratique du Bénin, a exprimé son indignation à travers un communiqué ferme, dénonçant ce qu’il appelle une « exploitation indigne » de la figure paternelle.

« Mon père, le Président Nicéphore Soglo, a marqué l’histoire de notre pays par son engagement, son courage et sa vision », a-t-il rappelé, soulignant qu’à l’aube de ses 94 ans, « il mérite plus que jamais notre respect, notre attention et notre bienveillance ». Ganiou Soglo s’alarme de voir son père « sollicité par les autorités actuelles dans des circonstances qui laissent peu de place à son libre arbitre », estimant qu’il ne peut plus toujours « exprimer pleinement sa volonté ».

Il accuse ouvertement « deux journalistes qui accompagnent [son] père » de procéder à « son instrumentalisation à des fins médiatiques douteuses », qualifiant ces pratiques d’« abus de faiblesse caractérisé » et d’« exploitation honteuse à des fins de propagande ». Il met en garde toutes les personnes impliquées et promet de défendre l’image de ses parents.

« La dignité de l’ancien président de la République du Bénin n’est pas négociable ».

Le gouvernement tacle la « surenchère émotionnelle » de Ganiou Soglo

La réplique du gouvernement ne s’est pas fait attendre. Invité sur le plateau de l’émission Zone Franche de Canal 3 Bénin ce dimanche 20 juillet, le porte-parole de l’exécutif, Wilfried Léandre Houngbédji, a sèchement rejeté les accusations du fils Soglo. Il a ouvertement mis en doute la légitimité et la pertinence de ses déclarations.

Allant plus loin dans l’ironie, le porte-parole a suggéré que Nicéphore Soglo, malgré le poids des ans, garderait une meilleure lucidité que son propre fils. «Vous savez très bien qu’en général, il y a ceux qui raisonnent et il y a ceux qui résonnent. En l’espèce, je crois qu’entre le père et le fils, il y en a un qui raisonne encore mieux que l’autre, nonobstant la majesté des ans qu’il a accumulés », a-t-il lancé.

Wilfried Léandre Houngbédji a ensuite élargi son propos à une critique plus générale des opposants au régime, évoquant ceux qui « faisaient des concours frauduleux à l’époque, tout en critiquant aujourd’hui les réformes » ou encore « ceux qui se croyaient si importants qu’ils pensaient que le pouvoir pouvait organiser des agressions contre eux-mêmes pour susciter l’empathie populaire ».