Bénin: fin de circulation des véhicules aux vitres teintées, leur répression annoncée

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
interdiction de circulation des véhicules aux vitres teintées à l’avant
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a annoncé l’interdiction de circulation des véhicules dotés de vitres opaques ou fortement teintées à l’avant. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, vise à renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Conformément au décret N°2017-546 du 22 novembre 2017, il est désormais interdit de circuler avec des véhicules dont le pare-brise ou les vitres latérales avant ne permettent pas une visibilité claire de l’intérieur depuis l’extérieur. Seules les dérogations prévues par la loi sont admises.

Le ministère invite donc instamment les propriétaires et utilisateurs de tels véhicules à se mettre en règle avant la date butoir. À partir du 1er octobre, la Police républicaine mènera des opérations d’immobilisation et de retrait de la circulation des contrevenants.

À travers ce communiqué, le ministre Alassane Séïdou appelle les automobilistes à faire preuve de civisme et de responsabilité en respectant scrupuleusement la réglementation routière. L’objectif affiché est de prévenir les risques liés à la criminalité et de faciliter le travail des forces de sécurité, tout en garantissant un meilleur cadre de vie aux usagers de la route.

