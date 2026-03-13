Bénin : Éric Houndété assure l’intérim après la démission de Boni Yayi à la tête des Démocrates

Après la démission de Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates, l’intérim est confié au premier vice-président Éric Houndété en attendant la tenue du prochain Conseil national.

Ce vendredi 13 mars 2026, le parti Les Démocrates a officiellement pris acte de la démission de Boni Yayi de la présidence du parti, a indiqué Jude Lodjou, responsable du parti, à l’issue d’une séance à huis clos.

Conformément aux statuts du parti, le premier vice-président Éric Houndété assurera désormais l’intérim à la présidence. Selon le matinal, il dirigera la formation jusqu’à la tenue du prochain Conseil national, dont la date n’a pas encore été fixée.

Avec Éric Houndété à la tête par intérim, Les Démocrates entament une nouvelle phase de leur organisation interne. Cette transition vise à garantir la stabilité du parti et à préparer ses prochaines actions politiques, tout en laissant le temps au Conseil national de définir l’avenir de la présidence.