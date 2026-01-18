Bénin-Elections législatives de 2026: liste provisoire des 109 députés

La configuration de la dixième législature se dessine. La liste provisoire des 109 députés élus lors des dernières élections législatives est dévoilée par la Céna suite à la proclamation des grandes tendances.

Selon les grandes tendances données par la CENA, tous les 109 parlementaires de la prochaine législature sont tous issus des deux grands blocs politiques de la mouvance présidentielle à savoir Les partis UP- le Renouveau et le Bloc Républicain.

Selon les chiffres de participation rendus publics par la CENA, le scrutin a enregistré un taux de participation de 36,73 %, confirmant une mobilisation modérée des électeurs pour ce rendez-vous électoral organisé en amont de la présidentielle d’avril prochain.

Les premières tendances issues des compilations des résultats placent l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR) en tête du scrutin. Avec respectivement 41,15 % et 36,64 % des suffrages exprimés, les deux partis de la mouvance présidentielle ont franchi le seuil légal de 20 % dans l’ensemble des 24 circonscriptions électorales, condition indispensable pour participer au partage des sièges au Parlement.

À l’inverse, le parti Les Démocrates (LD), crédité d’environ 16,16 % au plan national, n’aurait atteint le seuil des 20 % que dans 11 circonscriptions sur 24. Une performance électorale notable, mais juridiquement insuffisante au regard du Code électoral en vigueur, en l’absence de coalition parlementaire déclarée avant le scrutin.

La FCBE et Moele-Bénin, avec des scores respectifs de 4,86 % et 1,21 %, n’auraient franchi le seuil requis dans aucune circonscription, les excluant de facto de l’attribution des sièges.

Liste provisoire des 109 députés