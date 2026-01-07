Bénin – Elections communales et législatives du 11 janvier: les pièces autorisées aux électeurs

À l’approche du double scrutin législatif et communal prévu le 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) rappelle aux électeurs béninois les documents officiellement reconnus pour justifier leur identité dans les bureaux de vote.

Pour pouvoir exercer leur droit de vote, les électeurs doivent se présenter munis d’une pièce d’identité authentique comportant une photographie. Plusieurs types de documents sont admis à cet effet, offrant ainsi une certaine flexibilité tout en garantissant la régularité du scrutin.



Parmi les pièces acceptées figurent la carte d’électeur issue de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI), la carte nationale d’identité et la carte d’identité biométrique CEDEAO.

Les détenteurs d’un passeport en cours de validité ou d’un permis de conduire peuvent également voter sur présentation de ces documents.

D’autres justificatifs officiels avec photo sont également reconnus, tels que la carte d’identité professionnelle, le livret de pension civile ou militaire, le certificat d’identification personnelle (CIP) et la carte d’identité scolaire.

La nouvelle « carte C’est Moi », connue sous la dénomination de FID (Certificat d’Identification Personnelle) délivrée par l’ANIP, figure aussi parmi les pièces valides.

Un seul de ces documents suffit pour permettre à un électeur de prouver son identité au moment du vote, à condition qu’il soit en cours de validité et conforme aux normes administratives.



Les autorités électorales encouragent les citoyens à vérifier dès maintenant qu’ils disposent d’un titre d’identité admissible pour éviter toute difficulté lors du scrutin.