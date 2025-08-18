PAR PAYS
Bénin – Drame de Glazoué: reprise des recherches pour repêcher le bus et retrouver les disparus

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Le drame survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur le pont de Thio, commune de Glazoué, continue de mobiliser les autorités béninoises. Un bus de transport international, immatriculé au Mali, a plongé dans le fleuve Ouémé avec des dizaines de passagers à bord. Le dernier bilan fait état de 9 rescapés, un corps retrouvé et 44 personnes portées disparues. Les fouilles ont repris ce lundi 18 août dès 6h30, malgré des conditions particulièrement difficiles.

« Le bus a été entièrement immergé, déjà autour de 1h30 à près de 15 mètres de profondeur. C’est quasiment nul les chances de survie des personnes dedans. Mais on n’est pas découragé, parce qu’on ne sait jamais. Il y a des miracles qui interviennent parfois, donc on continue d’espérer quand même », a confié Abdel Aziz Bio Djibril, directeur général de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC).

Les équipes de secours composées de la Marine nationale, des sapeurs-pompiers de l’ABPC, de la Police républicaine et de techniciens équipés de grues capables de soulever jusqu’à 60 tonnes, travaillent sans relâche. Mais la visibilité quasi nulle dans une eau trouble et boueuse, ainsi que la force du courant, rendent l’opération extrêmement complexe.

« Pendant que nous étions en train de procéder au retrait du bus du fleuve, à chaque fois que les plongeurs rentraient dans l’eau, ils ne voyaient pratiquement rien. C’est comme si c’était de la boue », a expliqué le patron des sapeurs-pompiers.

« Permettre aux familles d’enterrer dignement leurs morts »

Face à ce drame, la priorité des secours est de retrouver les corps des disparus. « Notre priorité actuellement, c’est de sortir les corps afin de permettre aux familles d’enterrer dignement leurs morts », a insisté le directeur général de l’ABPC.

Les autorités, dont le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que le préfet des Collines, sont mobilisées aux côtés des équipes d’intervention. Des grues flottantes ont été acheminées sur place pour tenter de sortir le bus englouti dans le fleuve. Les recherches devraient se poursuivre sans relâche ce lundi jusqu’à ce que le véhicule soit repêché et que les passagers disparus soient retrouvés.

