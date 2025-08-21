PAR PAYS
Bénin – Drame de Glazoué: 35 nigériens parmi les 43 victimes, six nationalités touchées

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
L’accident tragique du pont de Thio, survenu dans la commune de Glazoué, a pris une dimension transfrontalière avec des victimes issues de six nationalités différentes. Selon l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), 38 corps ont déjà été restitués aux familles, mais les opérations de recherche se poursuivent dans le fleuve Ouémé.

La tragédie frappe particulièrement le Niger, qui déplore 35 morts sur les 43 recensés, soit la quasi-totalité des passagers. Cette lourde perte s’explique par la destination du bus, Niamey, capitale nigérienne. Les autres victimes se répartissent entre le Togo, le Bénin, le Tchad, le Ghana et l’Allemagne, cette dernière étant une ressortissante d’origine africaine, selon les précisions de l’ABPC.

Une catastrophe aux répercussions régionales

Les fouilles, menées par les équipes de secours, ont révélé une inquiétante discordance. Ce mercredi, sept corps ont été repêchés au lieu des six attendus d’après le manifeste du véhicule. Cette différence soulève des interrogations sur le nombre réel de passagers présents à bord du bus au moment du drame.

Le drame, survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025, continue de mobiliser les autorités béninoises et les pays voisins dont les ressortissants comptent parmi les victimes. Les familles endeuillées affluent à l’hôpital de zone de Savè pour l’identification des corps, dans une atmosphère de profonde tristesse.

Les autorités compétentes rappellent que les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes précises de cet accident meurtrier.

