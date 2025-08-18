PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin – Drame de Glazoué: 23 corps repêchés, 21 passagers toujours portés disparus

Bénin – Drame de Glazoué: 23 corps repêchés, 21 passagers toujours portés disparus

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Drame
Drame
- Publicité-

Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur le pont de Thio, commune de Glazoué. Un bus en provenance de Lomé et à destination de Niamey, avec 54 passagers à bord, a plongé dans le fleuve Ouémé. À ce jour, 23 corps ont été repêchés, neuf rescapés sont hospitalisés et 21 personnes restent introuvables.

L’accident s’est produit aux environs de minuit, lorsque le conducteur du bus de la compagnie STM, immatriculé CC 0085MD, a violemment percuté la rambarde du pont avant de finir sa course au fond du fleuve.

Selon le communiqué du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séidou, le véhicule provenait de Lomé à destination de Niamey. Sur instructions du chef de l’État, le plan ORSEC a immédiatement été déclenché, mobilisant sapeurs-pompiers, forces navales, police républicaine et protection civile.

Les fouilles ont repris dès 6h30 ce lundi 18 août, malgré des conditions particulièrement difficiles. Le bus, entièrement immergé à près de 15 mètres de profondeur, a été extrait des eaux. Les plongeurs, confrontés à une visibilité quasi nulle dans une eau trouble et boueuse, poursuivent les recherches pour retrouver les passagers disparus.

Un bilan toujours provisoire

À l’étape actuelle, les autorités font état de neuf rescapés, tous évacués et hospitalisés à Savè, d’un premier corps sans vie repêché le 17 août, puis de 23 autres dépouilles retrouvées le 18 août, portant le bilan provisoire à 33 victimes. Vingt et une personnes n’ont toujours pas été retrouvées.

Le gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et sa solidarité aux rescapés. « Les diligences se poursuivent pour retrouver les disparus et élucider les circonstances de ce malheureux événement », a déclaré le ministre Alassane Séidou.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le bus totalement repêché du fleuve Ouémé

Bénin

Bénin – Musique : Nikanor dénonce les «distributeurs malhonnêtes» et promet de révéler leurs noms

Bénin

Cotonou: un colis suspect conduit à l’arrestation de deux présumés trafiquants

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: reprise des recherches pour repêcher le bus et retrouver les disparus

Bénin

Bénin: un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises de placement de main-d’œuvre

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le parti Les Démocrates exprime sa consternation et fait des recommandations

Bénin

Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Bénin

Assainissement du fichier électoral : l’Anip engage un vaste travail de radiation des personnes décédées

Bénin

Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

Bénin

Bénin: un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé

VOIR TOUS LES FLASHS