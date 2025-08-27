Bénin – Discipline budgétaire: l’exécutif projette un ratio masse salariale/recettes fiscales de 30,9 % en 2026

L’exécutif béninois projette une trajectoire budgétaire ambitieuse pour les prochaines années. Selon les projections contenues dans le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP), le ratio masse salariale/recettes fiscales devrait passer de 32,2 % en 2025 à 30,9 % en 2026, un niveau nettement inférieur au plafond communautaire de 35 % fixé par l’UEMOA.

Une performance qui témoigne de la volonté du gouvernement de préserver la discipline financière sans remettre en cause les investissements sociaux jugés prioritaires.

Pour atteindre cet objectif, l’exécutif prépare une série de réformes inscrites dans le projet de loi de finances 2026. Elles visent principalement à mieux piloter la fonction publique et à contenir la progression des charges salariales.

La digitalisation, la rationalisation des coûts et l’assainissement des effectifs constituent les piliers de cette stratégie. Le gouvernement prévoit notamment la poursuite du toilettage du fichier solde de l’État par des contrôles réguliers sur la position administrative des agents, la liquidation des actes de carrière et la vérification des charges financières. À cela s’ajoute la collecte des Numéros Personnels d’Identification (NPI) des fonctionnaires et de leurs ayants droit afin d’assurer l’interopérabilité avec la base de données de l’ANIP.

Un autre levier important est le développement du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines et de la Paie (SIGRHP). Cet outil numérique devrait permettre d’automatiser les glissements catégoriels, de fiabiliser les prévisions salariales et de renforcer la transparence dans la gestion des ressources humaines.

Rigueur sur les dépenses de fonctionnement

La maîtrise budgétaire ne concerne pas seulement la masse salariale. Les dépenses de fonctionnement feront également l’objet d’un suivi plus strict. Les acquisitions de biens et services seront encadrées par des référentiels de prix et des accords-cadres, notamment pour le matériel informatique.

- Publicité-

La mutualisation des commandes et des revues périodiques de dépenses visent à optimiser l’utilisation des deniers publics et à limiter les dérapages. Malgré cette orientation vers une gestion plus stricte, le gouvernement affirme ne pas adopter une politique d’austérité. Bien au contraire, les dépenses sociales devraient connaître un renforcement.

Cette stratégie traduit une volonté politique de consolider la stabilité macroéconomique du pays, tout en envoyant un signal de crédibilité aux investisseurs et aux partenaires financiers. En réussissant à concilier rigueur budgétaire et investissement social, le Bénin espère non seulement respecter ses engagements communautaires, mais aussi renforcer la confiance dans sa gouvernance économique.