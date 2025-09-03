PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
- Publicité-
. .

Plusieurs véhicules avec des chargements hors gabarit dans plusieurs départements du pays le mardi 2 septembre 2025.

L’opération qui a conduit à l’interception de ces véhicules a été conjointement menée par l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt), le Centre national de sécurité routière (Cnsr), la Police républicaine ainsi que des Directions départementales du Cadre de vie et des Transports.

L’objectif de cette vaste opération de contrôle des chargements hors gabarit visait à renforcer la culture de sécurité routière et à corriger les mauvaises pratiques de transporteurs à travers une combinaison de sensibilisation et de répression. Au total, 70 véhicules ont été épinglés pour surcharge ou non-respect des normes en vigueur.

Dans le détail, les contrôles ont permis d’intercepter 24 véhicules en infraction à Kandi (Alibori), 23 dans l’Ouémé et le Plateau (9 à Porto-Novo, 9 à Ikpinlè et 5 à Okeita), 14 dans le Littoral et 9 dans l’Atacora. Des conseils furent prodigués à chaque chauffeur interpelé. Il leur est notamment rappelé les risques liés aux surcharges, aussi bien pour leur sécurité que pour celle des autres usagers.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans plaident pour la ratification de l’ADP

Bénin

Elections législatives 2026: la cour constitutionnelle lance le recrutement des agents électoraux

Bénin

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Bénin

Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Burkina Faso

Burkina Faso : un humanitaire français détenu pour suspicion d’espionnage

Bénin

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Bénin

Bénin – Mariage précoce des filles: le gouvernement oppose un programme de lutte

Bénin

Bénin: le gouvernement approuve le Plan national de développement sanitaire 2026-2030

Bénin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Bénin

Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

VOIR TOUS LES FLASHS