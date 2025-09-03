Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Plusieurs véhicules avec des chargements hors gabarit dans plusieurs départements du pays le mardi 2 septembre 2025.

L’opération qui a conduit à l’interception de ces véhicules a été conjointement menée par l’Agence nationale des transports terrestres (Anatt), le Centre national de sécurité routière (Cnsr), la Police républicaine ainsi que des Directions départementales du Cadre de vie et des Transports.

L’objectif de cette vaste opération de contrôle des chargements hors gabarit visait à renforcer la culture de sécurité routière et à corriger les mauvaises pratiques de transporteurs à travers une combinaison de sensibilisation et de répression. Au total, 70 véhicules ont été épinglés pour surcharge ou non-respect des normes en vigueur.

Dans le détail, les contrôles ont permis d’intercepter 24 véhicules en infraction à Kandi (Alibori), 23 dans l’Ouémé et le Plateau (9 à Porto-Novo, 9 à Ikpinlè et 5 à Okeita), 14 dans le Littoral et 9 dans l’Atacora. Des conseils furent prodigués à chaque chauffeur interpelé. Il leur est notamment rappelé les risques liés aux surcharges, aussi bien pour leur sécurité que pour celle des autres usagers.