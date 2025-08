Bénin: décès d’Isabelle Ekoué, veuve du professeur Albert Tevoedjrè

Isabelle Tevoedjrè, née Ekoué, veuve du professeur Albert Tevoedjrè, est décédée ce dimanche 3 août 2025 à l’âge de 95 ans, au CHUD-OP de Porto-Novo. Figure discrète mais spirituellement engagée, elle s’était retirée dans la prière après la mort de son mari en 2019.

Elle s’appelait Isabelle Tevoedjrè, née Ekoué, mais avait choisi, depuis 2019, de se faire appeler Sœur Théophane. Ce dimanche 3 août 2025, à l’aube, elle a tiré sa révérence au Centre Hospitalier Universitaire Départemental Ouémé-Plateau (CHUD-OP) de Porto-Novo. L’information a été rapportée par le journal Le Potentiel, citant une source proche de la famille.

Âgée de 95 ans, elle s’est éteinte des suites d’une courte maladie. Son décès survient six ans après celui de son époux, le professeur Albert Tevoedjrè, intellectuel et homme politique béninois, décédé en novembre 2019. Ensemble, ils formaient un couple emblématique, uni par la foi chrétienne et un profond engagement pour la vie de l’esprit.

Un couple engagé dans la foi et la discrétion

Discrète mais très présente dans les cercles spirituels, Isabelle Tevoedjrè avait, à la mort de son mari, adopté une vie de retrait et de recueillement. Devenue « Sœur Théophane », elle poursuivait une démarche religieuse similaire à celle de son époux, qui s’était lui-même fait appeler « Frère Melchior ». Ce double choix symbolisait leur quête commune d’un idéal spirituel, loin des mondanités.

Si le professeur Tevoedjrè était une figure publique de premier plan, sa compagne, elle, cultivait l’ombre. Elle avait accompagné son mari dans ses engagements, sans jamais chercher la lumière. Après sa disparition, elle avait décidé de se consacrer entièrement à la prière pour incarner un exemple de fidélité spirituelle.