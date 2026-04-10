Bénin : décès d’Edmond Amoussou, président de l’association des dialysés

Edmond Amoussou, président de l’Association béninoise des dialysés, est décédé le 9 avril 2026, ont annoncé jeudi matin des membres de son organisation. Figure reconnue de la défense des patients atteints d’insuffisance rénale, il était également agent à la mairie d’Abomey‑Calavi.

L’information de son décès a été diffusée par des proches et des responsables de son association via un groupe WhatsApp, message ensuite relayé par la presse locale. Les membres de Dialyse‑Vie ont confirmé la nouvelle aux médias et aux réseaux associatifs.

Au fil des années, Edmond Amoussou s’était imposé comme un porte‑parole actif des personnes sous dialyse au Bénin. À la tête de l’association Dialyse‑Vie, il menait des actions de plaidoyer auprès des autorités sanitaires pour améliorer les conditions de prise en charge et l’accès aux traitements.

Atteint lui‑même d’insuffisance rénale, il a conduit ses engagements tout en suivant des traitements réguliers, selon les témoignages de ses proches et de membres de l’association.

Un engagement pour l’accès aux soins rénaux

Amoussou intervenait régulièrement dans les médias et lors de rencontres publiques pour dénoncer le coût élevé des séances de dialyse et les difficultés rencontrées par de nombreux malades pour se faire soigner. Dès 2020, il mettait en garde contre des décès liés à l’absence ou à l’insuffisance de couverture financière pour les traitements.

Le 16 novembre 2024, un arrêté ministériel a instauré une prise en charge de 80 % des frais de dialyse par l’État, laissant 20 % à la charge des patients. De nombreux dialysés ont estimé que cette mesure restait insuffisante face à la nature chronique et continue des soins.

Jusqu’à ses derniers jours, Edmond Amoussou a plaidé pour un allègement plus marqué de la participation financière des patients.