Bénin: Daniel Edah affirme avoir échappé à un piège et invite à une politique « digne »

Le lundi 29 septembre 2025, Daniel Edah, candidat déclaré à la présidentielle de 2026 et récent adhérent du parti Les Démocrates, a publiquement dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de manipulation visant à entacher son image.

Dans une déclaration diffusée sur sa page Facebook, il relate avoir été contacté le 7 septembre par une dame se présentant comme ayant un « parcours impressionnant » dans des concours de beauté. Celle-ci aurait sollicité une rencontre pour discuter d’un sujet « personnel », sans préciser la nature de celui-ci.

Après en avoir discuté avec son épouse, Daniel Edah aurait accepté le principe d’un échange, à condition d’être informé au préalable du contenu de la discussion. La réponse de la dame aurait été claire : elle souhaitait n’en discuter qu’en tête-à-tête, sans en donner le moindre aperçu. Estimant ce manque de clarté problématique, il affirme avoir mis fin à la conversation dès le 13 septembre.

Depuis, il aurait appris que des individus cherchaient à l’impliquer dans une affaire compromettante. Il dénonce ce qu’il qualifie d’« entreprise de diversion », visant à l’éloigner de ses ambitions et du débat de fond. Il appelle ainsi à une politique « digne, responsable et tournée vers l’avenir », tout en affirmant que ceux qui tentent de le déstabiliser « perdent leur temps ».

Cette prise de position intervient dans un moment stratégique de son parcours. Après avoir longtemps affiché son intention de se présenter à la présidentielle de 2026, il a officialisé il y a quelques jours son adhésion au parti d’opposition Les Démocrates, un choix politique qui l’inscrit davantage dans la dynamique de préparation du scrutin à venir.